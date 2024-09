TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

14 min 33 s

Grand Angle : le Pape en Asie et Océanie, plus long voyage du pontificat

Le pape François est en Indonésie, une première étape d'un voyage marathon en Asie et en Océanie. Pourquoi le chef de l'Église catholique débute-t-il sa tournée dans le plus grand pays musulman du monde ? Décryptage avec Héloïse de Neuville, journaliste au quotidien français La Croix et notre éditorialiste Slimane Zeghidour.