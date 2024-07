TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Grand Angle : le réformateur Massoud Pezeshkian élu président en Iran

Par TV5MONDE SLIMANE ZEGHIDOUR, Clémentine PAWLOTSKY

En Iran, quelles marges de man?uvre aura le nouveau président réformateur Massoud Pezeshkian ? On en parle avec Marmar Kabir, journaliste collaboratrice de la revue Orient XXI et membre de la rédaction persane du Monde diplomatique, et Slimane Zeghidour, éditorialiste à TV5MONDE.