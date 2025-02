TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Grand Angle : l'intelligence artificielle, l'école du futur ?

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

L'intelligence artificielle va-t-elle transformer l'école et l'enseignement supérieur ? Pour en parler, nous recevons Orianne Ledroit, déléguée Générale de Ed'Tech France, enseignante à Sciences Po, et Lucie Jacquet Malo, docteure en mathématique, enseignante à l'Université de Picardie Jules Verne, responsable politique et stratégique du projet DemoES.