Grand angle : Mercosur, l'accord avec l'UE toujours incertain

Aucune avancée notable au sommet du Mercosur, au Brésil, sur l'accord de libre-échange entre l'UE et une partie de l'Amérique du Sud. Gaspard Estrada, directeur exécutif de de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes de Sciences Po Paris nous explique pourquoi ça coince et comment faire aboutir le dialogue entre les deux parties.