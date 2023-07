TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Grand Angle : quel bilan du Sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg ?

Par TV5MONDE ESTELLE MARTIN

Vladimir Poutine a réuni 17 chefs d'Etat africains pour son sommet Russie-Afrique qui s'achève ce vendredi à Saint-Pétersbourg. En 2019, à Sotchi ils étaient 45. Mais depuis, la guerre en Ukraine a quelque peu rebattu les cartes. On en parle avec le journaliste et chercheur associé à l'IRIS Francis Laloupo et Julian Colling, notre correspondant en Russie.