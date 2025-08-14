Aller au contenu principal
15 min 36 s
Chargement du lecteur...
15 min 36 s
Grand angle : rencontre Trump/Poutine, cartes sur table ?
Le
14 Aoû. 2025 à 19h20 (TU)
Mis à jour le
14 Aoû. 2025 à 19h22 (TU)
Par
TV5MONDE
NICOLAS GEORGE
La rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine se déroulera vendredi soir en Alaska. Au menu des discussions : la guerre en Ukraine et la sécurité internationale. On en parle avec Bertrand Badie et Charles Adams.
International
À la une
International
"Un pari historique": quels enjeux pour la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska?
Sport
"Des stratégies différentes": pourquoi le top 10 des clubs de football les plus riches d'Afrique ne change pas
International
Gaza: la Défense civile fait état de 17 morts dans des raids israéliens
International
De l'Espagne aux Balkans, les incendies font rage en Europe
International
Les avocats de Bolsonaro demandent l'acquittement à son procès pour tentative présumée de coup d'Etat
International
Pollution plastique: les discussions volent en éclats à Genève
International
La Corée du Nord dément le retrait des haut-parleurs de propagande à la frontière avec le Sud
International
Donald Trump se rêve en lauréat du prix Nobel de la paix, soutenu par de nombreux dirigeants
TERRIENNES
Dans une vallée du Pakistan, les femmes travaillent et résistent au patriarcat
Sport
Sénégal : des "irrégularités" lors de l'élection du président de la Fédération de football?
