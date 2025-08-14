Chargement du lecteur...
15 min 36 s
Partager

Grand angle : rencontre Trump/Poutine, cartes sur table ?

Le
14 Aoû. 2025 à 19h20 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
NICOLAS GEORGE
La rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine se déroulera vendredi soir en Alaska. Au menu des discussions : la guerre en Ukraine et la sécurité internationale. On en parle avec Bertrand Badie et Charles Adams.
International

À la une

International

"Un pari historique": quels enjeux pour la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska?

Sport

"Des stratégies différentes": pourquoi le top 10 des clubs de football les plus riches d'Afrique ne change pas

International

Gaza: la Défense civile fait état de 17 morts dans des raids israéliens

International

De l'Espagne aux Balkans, les incendies font rage en Europe

International

Les avocats de Bolsonaro demandent l'acquittement à son procès pour tentative présumée de coup d'Etat

International

Pollution plastique: les discussions volent en éclats à Genève

International

La Corée du Nord dément le retrait des haut-parleurs de propagande à la frontière avec le Sud

International

Donald Trump se rêve en lauréat du prix Nobel de la paix, soutenu par de nombreux dirigeants

TERRIENNES

Dans une vallée du Pakistan, les femmes travaillent et résistent au patriarcat

Sport

Sénégal : des "irrégularités" lors de l'élection du président de la Fédération de football?