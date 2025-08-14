TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

15 min 36 s

Grand angle : rencontre Trump/Poutine, cartes sur table ?

Par TV5MONDE NICOLAS GEORGE

La rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine se déroulera vendredi soir en Alaska. Au menu des discussions : la guerre en Ukraine et la sécurité internationale. On en parle avec Bertrand Badie et Charles Adams.