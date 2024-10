TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Grand angle sur la fin du 19e Sommet de la Francophonie

Par TV5MONDE NICOLAS GEORGE

Plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement se sont réunis au Grand Palais à Paris pour des temps d'échanges et de rencontre, pour parler des grands sujets internationaux, de la défense de la langue française et du rayonnement de la francophonie à travers le monde !