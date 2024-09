TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Grand Angle : tout comprendre (ou presque) sur l'eau

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

L'eau est une ressource précieuse trop souvent tenue pour acquise. Pourtant, de nombreuses personnes à travers le monde n'ont pas accès à l'eau potable. Comment mieux la répartir et la protéger ? On en parle avec Agathe Euzen, directrice adjointe du CNRS Écologie et Environnement, et autrice du livre co-écrit avec Claire Marc "Tout comprendre (ou presque) sur l'eau".