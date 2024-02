TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

15 min 2 s

Grand reporter : de guerre lasse ?

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

Notre invitée, la journaliste et grand reporter Dorothée Olliéric, également autrice de "Vie et mort d'un soldat d'élite Maxime Blasco", a couvert de nombreux conflits depuis plus de 20 ans à travers le monde, toujours avec le souci de raconter la guerre à hauteur d'hommes et de femmes.