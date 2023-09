TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 49 s

Grèce : au moins un mort et trois disparus dans des pluies torrentielles

Par TV5MONDE SOPHIE GOLSTEIN

En 24 heures, le centre de la Grèce, notamment la Magnésie, a connu un niveau de pluie équivalent à celui mesuré habituellement sur l'ensemble de l'automne. Ces inondations succèdent aux incendies de l'été et la tempête Daniel est en cause. Il y aurait au moins un mort et trois disparus selon un bilan provisoire.