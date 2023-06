Grèce : le pire naufrage d'un bateau de migrants depuis 2016

Par TV5MONDE ANGELIQUE KOUROUNIS

3 jours de deuil national ont été décrétés en Grèce après le naufrage d'un chalutier transportant 750 migrants. Le bilan s'élève à 79 morts et plus de 500 disparus. Un événement qui entraîne beaucoup d'interrogations et de colère chez les Grecs. Le point sur la situation avec notre correspondante Angélique Kourounis.