Groenland : face aux défis climatiques

Par TV5MONDE GREGORY FONTANA

C'est l'un des villages les plus reculés du monde. Ses 350 habitants sont totalement isolés. Ils dépendent principalement de la chasse au phoque, à l'ours polaire et au narval pour leur survie. Le supermarché est réapprovisionné 2 fois par an.