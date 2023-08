TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Guatemala : les enjeux de la présidentielle

Par TV5MONDE MALIK MIKTAR

Les Guatémaltèques se rendront aux urnes, dimanche 20 août, pour élire leur président. Les deux prétendants, Sandra Torres et Bernardo Arevalo, sont de gauche. Le scrutin mettra ainsi fin à douze années de gouvernement de droite dans le pays le plus peuplé d'Amérique centrale. Le vainqueur aura pour défi de sortir le pays de la pauvreté et de mettre fin à la violence et la corruption.