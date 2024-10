TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 21 s

Guerre au Liban : le conflit vu par les expatriés libanais

Par TV5MONDE PHILIPPINE DE CLERMONT-TONNERRE

La Côte d'Ivoire abrite la communauté chiite la plus importante d'Afrique. Cette communauté est même devenue un poumon économique pour le pays pesant aujourd'hui entre 8 et 10% du PIB, selon la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire.