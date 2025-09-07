Chargement du lecteur...
Guerre en Ukraine : KIev frappée au coeur

Le
07 Sep. 2025 à 18h45 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
FLORENT CREBESSEGUES
Jamais la Russie n'avait mené une attaque aérienne de cette ampleur en Ukraine depuis le début de la Guerre. Plus de 800 drones et missiles. Le siège du gouvernement ukrainien à Kiev a été touché. Des bombardements qui ont fait au moins 5 morts.
