Guerre en Ukraine : KIev frappée au coeur

Par TV5MONDE FLORENT CREBESSEGUES

Jamais la Russie n'avait mené une attaque aérienne de cette ampleur en Ukraine depuis le début de la Guerre. Plus de 800 drones et missiles. Le siège du gouvernement ukrainien à Kiev a été touché. Des bombardements qui ont fait au moins 5 morts.