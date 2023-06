Guerre en Ukraine : la contre-offensive avance lentement

Par TV5MONDE GREGORY FONTANA

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 minute de lecture 2 minutes 17 secondes

La contre-offensive ukrainienne a bel et bien débutée, notamment à Bakhmout et Zaporijia. Mais cette contre-attaque est limitée, elle n'est pas de grande envergure et elle est semée d'embûches. Que manque-t-il à l'armée ukrainienne pour passer à la vitesse supérieure ?