Guerre en Ukraine : la nouvelle stratégie de Poutine

Le 8 février, Vladimir Poutine a accordé une interview au journaliste ex-vedette de Fox News, Ticker Carlson. Nous consacrons notre Grande angle aux toutes dernières déclarations du président russe et à la situation en Ukraine. Analyse avec Jean-Robert Raviot, professeur en études russes et post-soviétiques à l'Université de Paris Nanterre et auteur de "Le Logiciel Impérial Russe" aux Éditions Artilleur.