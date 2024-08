TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 48 s

Guerre en Ukraine : la popularité de Zelensky en baisse

Par TV5MONDE LUC OERTHEL

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, est de plus en plus décrié, en particulier dans l'Est du pays. D'après l'Institut international de sociologie de Kiev, le dirigeant ne recueille plus que 55% d'opinion favorable, contre 90% au début de l'invasion russe.