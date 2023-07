Guerre en Ukraine : la question des enlèvements d'enfants ukrainiens

Des enfants ukrainiens sont retenus en Russie. Combien sont-ils ? La question fait polémique depuis le début de la guerre. L'Ukraine affirme que 19 d'entre-eux ont été déportés. La Russie affirme en avoir "sauvés" 690.000. Au delà des chiffres, Il y a plusiers cas : des orphelins, dont on n'est pas forcément certain qu'ils le soient, des déplacés et des enfants séparés de leurs parents par les aléas de la guerre. Michel Despratx a analysé cette douloureuse problématique pour Amnesty international.