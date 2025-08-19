Chargement du lecteur...
Guerre en Ukraine : le long chemin vers la paix

Le
19 Aoû. 2025 à 20h47 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
Julian COLLING, NICOLAS GEORGE
Le Kremlin indique que "tout accord de paix en Ukraine doit assurer la sécurité de la Russie". Il ajoute que les négociations de paix doivent être préparées "très minutieusement". Explications avec notre correspondant à Moscou, Julian Colling.
