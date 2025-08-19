TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Guerre en Ukraine : le long chemin vers la paix

Par TV5MONDE Julian COLLING, NICOLAS GEORGE

Le Kremlin indique que "tout accord de paix en Ukraine doit assurer la sécurité de la Russie". Il ajoute que les négociations de paix doivent être préparées "très minutieusement". Explications avec notre correspondant à Moscou, Julian Colling.