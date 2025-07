TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 47 s

Guerre en Ukraine : l'ultimatum de Trump à la Russie

Par TV5MONDE JULES LALANNE LARRIEU

Après six mois d'échec sur le dossier ukrainien, Donald Trump donne désormais 50 jours à la Russie pour aboutir à un cessez-le-feu. Et Pour faire plier Vladimir Poutine, le président américain a décidé d'isoler Moscou de ses partenaires commerciaux et de réarmer l'Ukraine.