Aller au contenu principal
TV5MONDE
TV5MONDE Plus
TV
Info
Langue française
Afrique
Plus
Et aussi...
Voyage
Nos applications mobiles
Réception TV
Nous rejoindre
TV5MONDE à travers le monde
TV5MONDE Amérique Latine
FR, EN, ES
TV5MONDE Asie/Pacifique
fr, en
TV5MONDE États-Unis
En
TV5MONDE Europe
FR, EN, NL, DE, RO
TV5MONDE Maghreb-Orient
FR, EN, AR
Info
Recherche
Rechercher
Période de publication
Au
Menu
Sitemap
Guerre en Ukraine
Guerre en RDC
Afrique
Accueil Afrique
International
Accueil International
Environnement
Accueil Environnement
Terriennes
Accueil Terriennes
Sport
Accueil Sports
Culture
Accueil Culture
Société
Accueil Société
Économie
Accueil Économie
Science
Accueil Sciences
Vidéos
JT
JT international
Le 64'
JT Afrique
JT Éco
+ info
Fil d'Ariane
Accueil
>
International
Back to top
TV5 JWPlayer Field
Chargement du lecteur...
10 min 17 s
Guerre en Ukraine : que peut-on attendre de la visite de Volodymyr Zelensky à Washington ?
Le
18 Aoû. 2025 à 19h15 (TU)
Mis à jour le
18 Aoû. 2025 à 19h18 (TU)
Par
TV5MONDE
ELISABETH GUEDEL, NICOLAS GEORGE
Décryptage avec le Général François Chauvancy, consultant en géopolitique.
International
À la une
Sommet à la Maison Blanche : le président Volodymyr Zelensky témoigne avoir eu "sa meilleure" conversation avec Donald Trump
International
Trump, Zelensky et les Européens affichent leur volonté de travailler ensemble à la paix en Ukraine
Afrique
Cameroun: l'attaque d'un bus attribuée à des terroristes de Boko Haram, des enfants enlevés
Afrique
À quelques jours de la reprise des pourparlers entre la RD Congo et le M23, un projet d'accord de paix a été partagé
International
Le Hamas accepte une nouvelle proposition de cessez-le-feu à Gaza
International
Washington appelle Israël à tenir ses engagements après un "premier pas" du Liban pour désarmer le Hezbollah
International
Les incendies ont déjà ravagé 343.000 hectares en 2025 en Espagne, un nouveau record
TERRIENNES
Qui est Paula White, la conseillère spirituelle de Donald Trump ?
International
"Coalition des volontaires" pour l'Ukraine : qu'est-ce que c'est ?
International
Le juteux business sur le dos des étrangers sans-papiers
X
Facebook
YouTube
Instagram
À propos
Contact
Mentions légales
Charte déontologique
Accessibilité non conforme
CGU
Confidentialité
Charte des cookies
Gérer les cookies
Applications mobiles
Nous rejoindre
Presse
Marchés publics
Recevoir TV5MONDE