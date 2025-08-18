Chargement du lecteur...
10 min 17 s
Partager

Guerre en Ukraine : que peut-on attendre de la visite de Volodymyr Zelensky à Washington ?

Le
18 Aoû. 2025 à 19h15 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
ELISABETH GUEDEL, NICOLAS GEORGE

Décryptage avec le Général François Chauvancy, consultant en géopolitique.

International

À la une

Sommet à la Maison Blanche : le président Volodymyr Zelensky témoigne avoir eu "sa meilleure" conversation avec Donald Trump

International

Trump, Zelensky et les Européens affichent leur volonté de travailler ensemble à la paix en Ukraine

Afrique

Cameroun: l'attaque d'un bus attribuée à des terroristes de Boko Haram, des enfants enlevés

Afrique

À quelques jours de la reprise des pourparlers entre la RD Congo et le M23, un projet d'accord de paix a été partagé

International

Le Hamas accepte une nouvelle proposition de cessez-le-feu à Gaza

International

Washington appelle Israël à tenir ses engagements après un "premier pas" du Liban pour désarmer le Hezbollah

International

Les incendies ont déjà ravagé 343.000 hectares en 2025 en Espagne, un nouveau record

TERRIENNES

Qui est Paula White, la conseillère spirituelle de Donald Trump ?

International

"Coalition des volontaires" pour l'Ukraine : qu'est-ce que c'est ?

International

Le juteux business sur le dos des étrangers sans-papiers