Guerre en Ukraine : rencontre cruciale hier à la Maison Blanche

19 Aoû. 2025 à 10h17 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
PHILIPPINE DE CLERMONT-TONNERRE
Les présidents russe et ukrainien ont affirmé être prêts à se rencontrer, avant une rencontre trilalérale avec Donald Trump. Emmanuel Macron se montre sceptique quant à la volonté de Vladimir Poutine de mettre fin à la guerre.
