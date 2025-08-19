TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 21 s

Guerre en Ukraine : rencontre cruciale hier à la Maison Blanche

Par TV5MONDE PHILIPPINE DE CLERMONT-TONNERRE

Les présidents russe et ukrainien ont affirmé être prêts à se rencontrer, avant une rencontre trilalérale avec Donald Trump. Emmanuel Macron se montre sceptique quant à la volonté de Vladimir Poutine de mettre fin à la guerre.