Aller au contenu principal
TV5MONDE
TV5MONDE Plus
TV
Info
Langue française
Afrique
Plus
Et aussi...
Voyage
Nos applications mobiles
Réception TV
Nous rejoindre
TV5MONDE à travers le monde
TV5MONDE Amérique Latine
FR, EN, ES
TV5MONDE Asie/Pacifique
fr, en
TV5MONDE États-Unis
En
TV5MONDE Europe
FR, EN, NL, DE, RO
TV5MONDE Maghreb-Orient
FR, EN, AR
Info
Recherche
Rechercher
Période de publication
Au
Menu
Sitemap
Guerre en Ukraine
Guerre en RDC
Afrique
Accueil Afrique
International
Accueil International
Environnement
Accueil Environnement
Terriennes
Accueil Terriennes
Sport
Accueil Sports
Culture
Accueil Culture
Société
Accueil Société
Économie
Accueil Économie
Science
Accueil Sciences
Vidéos
JT
JT international
Le 64'
JT Afrique
JT Éco
+ info
Fil d'Ariane
Accueil
>
International
>
L'actualité de l'Union européenne
Back to top
TV5 JWPlayer Field
Chargement du lecteur...
2 min 15 s
Guerre en Ukraine : une réunion des Européens que Kiev juge "constructive"
Le
10 Aoû. 2025 à 19h17 (TU)
Mis à jour le
10 Aoû. 2025 à 19h19 (TU)
Par
TV5MONDE
LUC OERTHEL
Les Européens tentent de reprendre la main avant le sommet Trump / Poutine. Demain lundi une réunion extraordianaire se tiendra à Bruxelles.
International
UKRAINE
RUSSIE, Fédération de
ÉTATS-UNIS
L'actualité de l'Union européenne
Ukraine-Russie : la guerre
L'actualité de l'Union européenne
TV5 JWPlayer Field
Le Grand angle
Frontières d'hier, conflits d'aujourd'hui
accords commerciaux
Donald Trump et Ursula von der Leyen trouvent un terrain d'entente
Mégafeux
Comment lutter contre les incendies ?
Économie
L'Europe est-elle préparée aux taxes douanières américaines?
un équilibre précaire
Donald Trump prolonge le suspense sur les taxes douanières visant l'Europe
À la une
International
"Couloirs protégés", "zone de sécurité"... Les nouveaux détails du plan de Netanyahou pour Gaza
poumon vert
Sénégal : une pétition pour le recyclage d'une ex-base militaire française en un "Central Park" de Dakar
International
Avant le sommet Trump-Poutine, l'Europe veut mettre la pression sur la Russie et continuer à soutenir l'Ukraine
International
Syrie : inquiétudes autour de la pollution de l'air
International
Environnement : négociations difficiles à Genève sur la pollution plastique
Sport
Mohamed Salah s'en prend à l'UEFA concernant les circonstances de la mort de Suleiman al-Obeid
sahara
Niger: une cinquantaine de migrants secourus dans le désert par l'armée nigérienne
Politique
Côte d'Ivoire : manifestation, alliance ou dialogue, quelle stratégie de l'opposition à 3 mois de la présidentielle?
Verdict
Tchad : l'ex-Premier ministre Succès Masra condamné à 20 ans de prison ferme
TERRIENNES
Les photos de Donna Gottschalk, mémoire lesbienne des années sombres aux États-Unis
X
Facebook
YouTube
Instagram
À propos
Contact
Mentions légales
Charte déontologique
Accessibilité non conforme
CGU
Confidentialité
Charte des cookies
Gérer les cookies
Applications mobiles
Nous rejoindre
Presse
Marchés publics
Recevoir TV5MONDE