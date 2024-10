TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 22 s

Guerre en Ukraine : Zelensky en tournée européenne pour convaincre ses alliés

Par TV5MONDE SLIMANE ZEGHIDOUR

Volodymyr Zelensky a-t-il peur d'être petit à petit lâché par les Occidentaux ? Il redoute le retour au pouvoir de Donald Trump et une baisse de l'aide militaire européenne. Après Londres et avant Rome et Berlin, le président ukrainien a été reçu cet après-midi à l'Élysée.