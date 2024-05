TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

3 min 45 s

Guerre à Gaza : Joe Biden doit-il craindre la colère de la jeunesse ?

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

Des étudiants réclament un cessez-le-feu et demandent et une rupture des liens économiques avec Israël et avec les entreprises qui soutiennent l'action militaire israélienne. Un mouvement étudiant sans précédent depuis le Vietnam. On en parle avec Jean-Eric Branaa.