Guerre Iran-Israël : Donald Trump propose un "cessez-le-feu bilatéral", Tel-Aviv accepte

Un cessez-le-feu qui n'aura pas fait long feu. C'est par son réseau social que Donald Trump avait brusquement annoncé la nouvelle : un cessez-le-feu total entre l'Iran et Israël. "A la 24 heure, la fin officielle de la guerre de 12 jours sera saluée par le monde", a-t-il écrit sur Truth Social.

Avant cette annonce, Donald Trump se serait entretenu avec Benjamin Netanyahu et des officiels iraniens. Selon un responsable de la Maison-Blanche cité par le New York Times, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir du Qatar, aurait joué un rôle dans les discussions sur le cessez-le-feu.

"Israël réagira avec force à toute violation du cessez-le-feu"

Une annonce qui a surpris même certains des hauts responsables de l'administration Trump, rapporte le quotidien américain. Trois heures après la publication du milliardaire américain, de nouvelles frappes avaient été lancées par Israël contre Iran, sans que les parties aient confirmé l'accord.

Quelques heures plus tard, le gouvernement israélien avoir accepté la proposition américaine d'un "cessez-le-feu bilatéral" avec Téhéran, affirmant avoir atteint "tous les objectifs" de la guerre qu'il a déclenchée le 13 juin contre l'Iran. Mais ledit accord n'avait pas encore été endossé formellement et publiquement par l'Iran à 08h15 (GMT).

Grâce à cette guerre, Israël "a éliminé une double menace existentielle immédiate : nucléaire et balistique", affirme dans un communiqué le gouvernement israélien, remerciant le président américain Donald "Trump et les États-Unis pour leur soutien en matière de défense et leur participation à l'élimination de la menace nucléaire iranienne".

"Israël réagira avec force à toute violation du cessez-le-feu", ajoute le texte, publié peu après l'annonce par M. Trump de l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu.

L'Iran "garde le doigt sur la gâchette pour une riposte décisive"

Des déclarations bien différentes à celles de Téhéran qui affirme dans un communiqué avoir "forcé" Israël à "cesser unilatéralement" la guerre. La République islamique dit rester "en alerte" et être prête "à riposter à toute agression".

Evoquant "un cadeau divin", le communiqué du Conseil parle d'"une victoire et d'un triomphe qui a forcé l'ennemi à regretter, accepter la défaite et unilatéralement cesser son agression". Il ajoute que l'Iran "ne fait aucune confiance aux ennemis" et "garde le doigt sur la gâchette pour une riposte décisive et qui fera regretter à quiconque lance une agression" contre lui.