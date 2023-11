Guerre Israël-Hamas : l'internationalisation du conflit

De la Colombie à l'Afrique du Sud en passant par l'Irlande du Nord, pourquoi le conflit israélo-palestinien a-t-il un tel retentissement à travers le monde ? Selon Jean-Paul Chagnolaud, président de l'Institut de Recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient (Iremmo) et professeur de sciences politiques à Cergy-Pontoise "nous allons assister à des fractures un peu partout. Plus on va avancer dans cette offensive israélienne, plus on va être choqué par son côté démesuré."