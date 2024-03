TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 8 s

Haïti : échanges de tirs à Port-au-Prince, quatre policiers tués

Par TV5MONDE Hugo BARBIEUX

Jeudi, quatre policiers ont été tués lors d'échanges de tirs avec l'un des plus importants groupes armés. L'île reste plongée dans une crise politique, sécuritaire et humanitaire et attend toujours "cette future mission multinationale d'appui à la police" autorisée par l'ONU.