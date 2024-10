TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

7 min 57 s

Haute montagne : entre désir d'absolu et conscience du risque

Par TV5MONDE PASCALE VEYSSET

Gravir quatorze des plus hautes montagnes de la Terre ... L'écrivain et montagnard François Damilano raconte sa rencontre avec Sophie Lavaud et son désir de suivre l'alpiniste suisse dans ses aventures.