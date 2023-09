Histoire : un film sur Arafat, premier président de l'Autorité palestinienne

Révolutionnaire, premier président de l'Autorité palestinienne et prix Nobel de la paix, Yasser Arafat fait partie des figures majeures du 20è siècle. Un documentaire "Arafat l'insaisissable" en 4 parties lui est consacré à la veille des 30 ans des accords d'Oslo. On en parle avec ses auteurs, Fabrice Gardel et Florian Uzan.