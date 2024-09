TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

14 min 28 s

Hong Kong : Pékin durcit son arsenal sécuritaire

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

En 1997, la Grande-Bretagne rétrocédait Hong Kong à la Chine. L'ex-colonie devenait une région semi-autonome. 27 ans plus tard, Hong Kong s'enfonce dans le silence et la répression. Entretien avec Emmanuel Véron, géographe, spécialiste de la Chine contemporaine et des relations internationales.