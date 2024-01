Il y a 100 ans, la mort de Lénine [LeMémo]

Le communisme n'est pas mort à la chute du Mur de Berlin en 1989. La nostalgie reste grande, surtout dans les milieux populaires. Que reste-t-il des valeurs du communisme édictées par Lénine et Marx ? Pourquoi les jeunes estiment-ils que la société de demain et l'avenir de l'Humanité devront compter sur le communisme ?

Enquête en Russie en 2004 de Rémy Vincent et Jason Arvanitis