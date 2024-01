TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Ile de la Réunion : alerte rouge toujours maintenue

Par TV5MONDE LOLA COLLOMBAT

Le cyclone Belal a frappé l'île française de la Réunion, avec des rafales à plus de 200km/h et des pluies torrentielles. Le cyclone a causé d'importants dégâts et fait une victime. L'alerte rouge est maintenue et les habitants toujours confinés.