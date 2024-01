Île de la Réunion : les dégâts au lendemain du passage du cyclone Belal

Lundi, lors du passage du cyclone Belal, 150.000 foyers de l'île de la Réunion étaient privés d'électricité et plus de 130.000 personnes n'avaient plus d'eau courante. Anna Bellissens, correspondante TV5MONDE présente sur place à Saint-Denis, fait le point sur la situation ce matin dans ce territoire français.