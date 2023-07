Immigration : accord de Bruxelles avec Tunis pour empêcher le transit des migrants

L'Union européenne a signé un accord avec la Tunisie avec une aide de 105 millions à la clé afin de limiter le transit des migrants depuis le continent africain vers l'Italie et la Grèce. Des centaines de migrants sont bloqués en détresse à la frontière entre la Tunisie et la Libye. Une situtation que déplore le politologue et membre du GIEC François Gemenne qui estime que "la Tunisie va devenir la nouvelle Libye..."