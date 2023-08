TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 18 s

Inde : Bollywood, nouvel outil de propagande ?

Par TV5MONDE ANTOINE DELPIERRE

L'industrie cinématographique de Bollywood est-elle en train de basculer à l'approche des élections législatives de 2024 ? Dans la plus grande démocratie du monde, les critiques s'inquiètent de voir de plus en plus de production de films teintés d'idéologie nationaliste hindoue, prônée par le parti du Premier ministre Narendra Modi.