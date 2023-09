Inde / Chine, une rivalité qui prend de l'ampleur

Le président chinois Xi Jinping sera le grand absent du sommet du G20, samedi 9 et dimanche 10 septembre, à New Delhi, en Inde. Une absence qui met en lumière les tensions entre les deux géants asiatiques. Décryptage avec Jean-Joseph Boillot, conseiller à l'IRIS pour les pays émergents et Olivier Blarel, chercheur, spécialiste de l'Asie du Sud et de l'Indopacifique.