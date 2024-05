TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

7 min 8 s

Inde : la démocratie selon Narendra Modi

Par TV5MONDE PASCALE VEYSSET

Depuis le 19 avril et jusqu'au 4 juin, plus de 970 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour des élections législatives. Un scrutin qui devrait, sans surprise, déboucher sur une victoire du premier ministre, Narendra Modi, en lice pour un troisième mandat. La journaliste française, Vanessa Dougnac, et Célia Mercier, responsable du pôle Asie du Sud à Reporters Sans Frontière, reviennent sur l'état de la "plus grande démocratie du monde."