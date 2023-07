Inde : l'agression de deux femmes choque le pays

La diffusion d'une vidéo secoue le pays tout entier et "fait honte à toute la nation" comme l'a déclaré le Premier ministre indien, Narendra Modi. Sur celle-ci, on y voit deux femmes, exhibées nues et agressées, en public, dans le Manipur, un territoire du nord-est du pays en proie depuis plusieurs semaines à un conflit ethnique.