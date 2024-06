TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Inde : Modi reconduit, mais fragilisé

Par TV5MONDE Lola Collombat

Après six semaines de scrutin et la participation de 642 millions d'électeurs, le dépouillement des bulletins des élections législatives se poursuit en Inde. Le Premier ministre, Narendra Modi, et ses alliés s'acheminent vers un nouveau mandat, mais avec une majorité réduite.