TV5 JWPlayer Field

8 min 31 s

Inde : vers une victoire en demi-teinte ?

Par TV5MONDE Patrice Férus

Le Premier ministre Narendra Modi est pour l'instant crédité de 38,1% des voix et donc en tête des législatives. Un scrutin géant étalé sur 44 jours. Nous en parlons avec notre correspondant à New Delhi et Arundhati Virmani, docteure en histoire, spécialiste de la politique de l'Inde coloniale et contemporaine.