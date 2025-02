TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Invité : l'année Maurice Ravel

Par TV5MONDE Patrice Férus

À l'occasion du 150e anniversaire de naissance de Maurice Ravel, nous recevons le pianiste et chef d'orchestre Jean-François Heisser, créateur du Festival Ravel et qui vient de sortir un album intitulé "Ravel l'Alchimiste". Avec lui, nous évoquons l'oeuvre et l'héritage du célèbre compositeur français, auteur du fameux "Boléro".