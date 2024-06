TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

6 min 10 s

Iran : Atena Farghadani, activiste et dessinatrice, condamnée à 6 ans de prison

Par TV5MONDE ISABELLE MALIVOIR

En cette période électorale, nous évoquons avec Kak, président de Cartooning for Peace, le sort d'Atena Farghadani, dessinatrice et activiste, condamnée et détenue par le pouvoir iranien.