Iran - États-Unis : le temps presse pour un accord

Par TV5MONDE CHRISTINA MOLLEOVA

Selon le New York Time, Donald Trump aurait dissuadé Israël de frapper prochainement des sites nucléaires iraniens, afin de privilégier les pourparlers avec Téhéran. Des nouvelles discussions entre les États-Unis et l'Iran sont prévues, samedi, à Rome, en Italie, dans un contexte très sensible.