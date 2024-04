TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Iran / Israël : "L'Iran joue avec le feu"

Par TV5MONDE PASCALE VEYSSET

Jusqu'où peut aller cette escalade militaire entre la république islamique d'Iran et Israël ? Notre invité Mahnaz Shirali est sociologue et politologue, spécialiste de l'Iran. Notre correspondante Fanny Chauvin est en direct de New York.