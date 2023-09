TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 18 s

Iran : l'Occident maintient la pression et annonce de nouvelles sanctions

Par TV5MONDE ANTOINE DELPIERRE

Un an après la mort de Mahsa Amini pour un voile "mal porté" en Iran, l'Occident affiche son soutien au peuple iranien et maintient la pression sur le régime de Téhéran. L'Union européenne, les Etats-Unis, le Royaume Uni, le Canada et l'Australie annoncent de nouvelles sanctions.