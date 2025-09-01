TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

8 min 17 s

Iran : un pays sous le feu des médias, mais mal connu

Par TV5MONDE Demet KORKMAZ

Notre invité Clément Therme est historien et sociologue. Il sort deux ouvrages pour mieux connaitre l'Iran, un pays qui depuis près d'un demi-siècle n'a pas quitté l'actualité, mais que nous connaissons finalement très mal.