8 min 17 s
Iran : un pays sous le feu des médias, mais mal connu
Le
01 Sep. 2025 à 19h15 (TU)
Mis à jour le
01 Sep. 2025 à 19h35 (TU)
Par
TV5MONDE
Demet KORKMAZ
Notre invité Clément Therme est historien et sociologue. Il sort deux ouvrages pour mieux connaitre l'Iran, un pays qui depuis près d'un demi-siècle n'a pas quitté l'actualité, mais que nous connaissons finalement très mal.
