TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 32 s

Iran : une explosion dévastatrice sur un port important du pays

Par TV5MONDE CHRISTINA MOLLEOVA

Les pompiers continuent de lutter contre l'incendie provoqué par une puissante explosion qui a ravagé le plus grand port commercial du pays, où transite un cinquième de la production mondiale de pétrole. Le bilan est lourd : 40 morts et plus d'un milliers de blessés. La cause de l'explosion reste inconnue.