Iran/Israël : la communauté internationale appelle à la désescalade

Par TV5MONDE ISABELLE MALIVOIR

L'ONU exhorte Israël et l'Iran à la retenue maximale, l'OTAN à la désescalade, après les frappes de l'armée israélienne sur des sites militaires et nucléaires iraniens. On en parle avec Jonathan Piron, historien et chercheur associé au GRIP, le Groupe de recherche sur la paix et la sécurité.